Dirigente do Corinthians detona arbitragem após empate

Neste domingo (4), o Corinthians ficou no empate por 1 a 1 com o Juventude e voltou a zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Apesar de jogar com dois jogadores a mais em grande parte do jogo, o Timão saiu de campo irritado com a arbitragem.

Antes de a coletiva do técnico Ramón Diaz começar, Fabinho Soldado, diretor de futebol do Verdão, cobrou publicamente a validação do gol de Alan Ruschel, do Juventude e depois de um possível pênalti não marcado a favor do Corinthians.