Corinthians fecha a contratação de Talles Magno

Atacante Talles Magno é o novo reforço do Corinthians e fica por empréstimo no clube paulista por uma temporada

Neste domingo, o Corinthians acertou a contratação do atacante Talles Magno, do New York City, O acordo é válido por uma temporada com a opção de compra em caso de boa participação na equipe.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

De acordo com as informações do ge, para ficar com o jogador em definitivo, terá que pagar R$ 78 milhões. Porém, se não ficar com Talles Magno, o Alvinegro irá desembolsar R$ 8,2 milhões pelo período de empréstimo.