Com dois jogadores a mais, Corinthians empata com o Juventude e volta ao Z4

Timão jogou grande parte do jogo com dois jogadores a mais, porém só empatou com o Jaconero dentro da Neo Química Arena

Neste domingo (4), Corinthians e Juventude empataram por 1 a 1, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Timão balançou a rede com Pedro Henrique, já o Jaconero marcou o seu gol com Alan Ruschel. Com o placar, o Alvinegro despencou para a 18ª colocação, com 20 pontos. Enquanto isso, o Ju está na 14ª posição, com 22 pontos.

Calendário

Na próxima rodada do Campeonato Brasileiro, o Corinthians mede forças diante do Red Bull Bragantino, em casa. Enquanto isso, o Juventude recebe o Botafogo, no Alfredo Jaconi.

Primeiro tempo com gol relâmpago e expulsão

Com poucos minutos de bola em jogo, o Juventude conseguiu abrir o marcador. Jean Carlos chutou cruzado na grande área e o lateral apareceu sozinho para marcar. O Jaconero até criou outra chance onde poderia liquidar a fatura, mas Erik, na cara de Hugo Souza, parou no goleiro.