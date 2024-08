Calleri: ‘Vencemos o melhor time da América do Sul’

Atacante são-paulino volta a marcar dante do Flamengo e, assim, define o triunfo por 1 a 0 do São Paulo, no MorumBIS.

Calleri mais uma vez decidiu um jogo para o São Paulo. E mostrou que é, de fato o algoz do Flamengo. Afinal, desde que chegou ao clube já fez cinco gols sobre o Rubro-Negro. Neste sábado (3/8) o atacante marcou de cabeça, em lande de raro oportunismo, na dura vitória por 1 a 0 sobre o Rubro-Negro, num MorumBIS com mais de 58 mil torcedores.

“Foi uma vitória muito importante. O nosso time teve muita entrega e raça. Lutamos e vencemos o melhor time da América do Sul, atentos durante os 90 minutos”, disse Calleri, que marcou o seu 12º gol na temporada e o de número 74 com a camisa são-paulina.

Calleri agora espera ver o time com a mesma pegada na próxima partida, diante do Goiás, pela volta das oitavas de final da Copa do Brasil. O atual campeão desta competição venceu na ida, por 2 a0. Mas a volta sera na casa dos goianos, quando Calleri deve voltar a fazer dupla ofensiva com Luciano, que cumpriu suspensão contra o Mengo.