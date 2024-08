Bernal diz que Fluminense é um salto em sua carreira

Meia uruguaio de 20 anos conversou com o canal oficial do clube e disse estar orgulhoso por defender as cores do campeão da Libertadores Crédito: Jogada 10

Anunciado neste sábado (3) como novo reforço do Fluminense pelos próximos quatro anos, o meia uruguaio Facundo Bernal conversou com a Flu TV – canal oficial do clube – e, desse modo, falou suas primeiras palavras como jogador do Tricolor. E não faltaram elogios à instituição. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora “Estou extremamente feliz. Sempre desejei dar esse salto na minha carreira, e o Fluminense, sendo uma das maiores equipes do Brasil, representa essa oportunidade. Como atual campeão da América, estou ainda mais contente com esse avanço profissional”, disse o uruguaio, que completou em seguida.