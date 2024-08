Arrascaeta após a derrota do Flamengo: ‘Não dá para os titulares jogarem sempre’

No fim da partida em que o Flamengo perdeu para o São Paulo por 1 a 0, no MorumBIS, neste sábado (3/8), Arrascaeta teve de responder a pergunta se achava correto, diante de um São Paulo com força máxima, Tite começar o jogo com um mistão. E como resultado o time deixou a liderança do Brasileirão, agora com o Botafogo. Para o uruguaio, que soment eentrou durante a etapa final, o calendário obriga a isso, com três jogos a cada semana e o time três competições de ponta.

“Não dá para os jogadores titulares entrarem em todas as partidas. Temos um elenco qualificado para mesclar, que pode vencer qualquer jogo”.

Contra o São Paulo, o Flamengo não fez um jogo de alto nível, principalmente no primeiro tempo. Mas, na opinião de Arrascaeta, o Flamengo teve uma performance que poderia levr o time à vitória no MorumBIS.