Vasco x Bragantino, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 17h30

Diego Mazur está na narração deste duelo em que o Cruz-Maltino tenta fazer valer o fator campo para entrar no Top10 do Brasileirão

O Vasco, em São Januário, às 19h (de Brasília) enfrenta o Red Bull Bragantino, neste sábado (3/8), pelo Brasileirão. Em 11º na tabela, com 23 pontos, o Cruz-Maltino pode ganhar exatamente a posição do Massa Bruta (décimo, com 25, mas com um jogo a menos), em caso de vitória. Este duelo terá a cobertura da Voz do Esporte, que imnicia a sua Jornada Esportiva a partir das 17h30 (de Brasiliía). A narração será de Diego Mazur.

A narração é de Diego Mazur. Mas a cobertura ainda conta com Diogo Martin nos comentários e Will Ferreira nas reportagens. Clique na arte acima e não deixe de acompanhar Vasco x Bragantino, a partir das 17h30.