Vasco volta a São Januário após 24 dias; veja retrospecto em 2024

Time tem ótimos números jogando no Caldeirão no ano; cinco das sete vitórias no Brasileirão foram no estádio Crédito: Jogada 10

Chegou o dia do Vasco voltar, enfim, a atuar em São Januário. No último ano antes do estádio de entrar em reforma, o torcedor Cruz-Maltino vive a ansiedade em voltar a fazer da Barreira de São Cristóvão um baile, já que faltam poucos jogos para o adeus. Assim, o time volta para casa após 24 dias. A última partida no Caldeirão foi em 10 de julho, contra o Corinthians, pela 16ª rodada do Brasileirão. E, neste sábado (3), o Vasco encara o Red Bull Bragantino, em jogo da 21ª rodada. Saiba, então, como está o retrospecto do time em sua casa nesta temporada. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora LEIA MAIS: Vegetti lidera inúmeros quesitos na Copa do Brasil; saiba

O Vasco possui bons números em 2024 em São Januário. Afinal, em 13 jogos o time acumula 71,7% de aproveitamento. Venceu oito partidas, empatando quatro e perdendo apenas uma. Dois destes empates, porém, valeram importantíssimas classificações na Copa do Brasil. O citado revés, no entanto, gerou turbulência em São Januário. O 4 a 0 sofrido contra o Criciúma, pela quarta rodada, acabou custando o emprego de Ramón e Emiliano Díaz, ex-treinador e auxiliar, respectivamente. Mas, desde então, o clube não sabe o que é perder, já que venceu cinco e empatou duas partidas após a goleada. Jogos no ano No Carioca, foram apenas três partidas no Caldeirão, sendo que uma delas foi com time alternativo – os titulares faziam pré-temporada no Uruguai. Três vitórias (contra Boavista, Madureira e Portuguesa) e nenhum gol sofrido.



Já pela Copa do Brasil, o sorteio foi generoso com o Vasco, que definiu duas fases em sua casa (e definirá as oitavas também, na terça (6), contra o Atlético-GO). Nas duas ocasiões, dois empates por 3 a 3, com Léo Jardim brilhando nos pênaltis e o Gigante da Colina avançando contra Água Santa (segunda fase) e Fortaleza (terceira fase).

No Brasileirão, o retrospecto em São Janu era o que salvava o Vasco de posições piores antes do time conquistar suas primeiras vitórias fora de casa. Afinal, os primeiros 14 pontos da equipe saíram do Caldeirão. Além das vitórias contra Grêmio, Vitória, São Paulo, Fortaleza e Corinthians, o Vasco empatou com Cruzeiro e Botafogo, perdendo apenas para o Criciúma.