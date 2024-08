Sem treinador, Rosario Central aborda Coudet e Demichelis

Nesta semana, o Rosario Central foi ao mercado em razão da saída do técnico Miguel Ángel Russo. Nome de grande identificação com o clube rosarino, ele chegou a ser campeão na Copa da Liga em 2023. Porém, nesse ano, resultados abaixo da média dentro da Argentina e na Libertadores conduziram o próprio treinador a pedir demissão.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Com isso, a representação do norte do país analisa as alternativas e dois nomes conhecidos se tornaram alvos. São os casos de Eduardo Coudet (recentemente demitido do Internacional) e Martin Demichelis, figura que deixou o comando do River Plate.