São Paulo inicia ‘mês decisivo’ querendo se manter na luta pelas três competições

Tricolor terá que decidir vaga nas quartas de final da Copa do Brasil e da Libertadores enquanto tenta chegar nos líderes do Brasileiro

O São Paulo se prepara para uma maratona repleta de duelo decisivos no mês de agosto. Afinal, o Tricolor terá duelos direto contra líderes do Campeonato Brasileiro além de decidir sua vida na Copa do Brasil e na Libertadores. Com isso, também surge a dúvida de como o técnico Luis Zubeldía vai dosar o elenco e s e vai dar prioridade para alguma competição.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Neste sábado (3), às 21h30, o São Paulo encara o Flamengo, no MorumBIS, pelo Campeonato Brasileiro. Uma vitória diante do líder joga a equipe novamente na briga pelo título. Depois do duelo contra o Rubro-Negro, o Tricolor encara o Goiás pelo duelo de volta da Copa do Brasil. Como venceu por 2 a 0 em casa, a equipe de Zubeldía tem ótima vantagem para avançar para as quartas de final.