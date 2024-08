Rebeca Andrade ganha a prata no salto. Mais uma medalha para Flamerngo

Rebeca Andrade segue fazendo história nos Jogos Olímpicos de Paris. Afinal, neste sábado (3/8), na final do salto, aparelho em que a brasileira foi ouro em Tóquio, ela travou grande disputa com o mito Simone Biles, terminando em segundo lugar. Dessa forma, levou a medalha de prata, com 15,100 na soma dos dois saltos. O ouro foi da americana Biles, que teve 15,300 na soma de seus dois saltos. O bonze ficou com a americana Jade Carey, com 14.466.

Esta foi a terceira medalha de Rebeca em Paris. Ela ajudou o time brasileiro a ficar com o bronze por equipes (EUA ouro e Itália prata) e prata no individual geral (outro para Biles). Com mais esta medalha, a atleta do Flamengo soma cinco medalhas olímpícas: um ouro, duas pratas e um bronze. Porém, como ainda está na final do solo (favorita ao pódio) e trave (nem tanto), pode sair de Paris com até cinco medalhas e sete no total, se tornando a maior medalhista da história olímpica do Brasil. Já o Flamengo somou seu 19º pódio na história.

Como foi a disputa Biles x Rebeca

Pelo sorteio, Biles foi a quarta a saltar e Rebeca a sexta. O primeiro salto da americana, com grau de difuiculdade que era o mais alto do aparelho, foi espetacular, com 15.700. Enfim, marca inalcansável. Com isso, a americana foi para o segundo salto, mais básico, conseguindo 14.900 o que deu média 15.300.