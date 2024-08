Palmeiras terá setores com visão parcial do gramado em duelo contra o Flamengo

O Palmeiras deverá utilizar a capacidade máxima do Allianz Parque na partida contra o Flamengo, pelas oitavas de final da Copa do Brasil, marcada para quarta-feira (7). O time de Abel Ferreira perdeu o primeiro jogo pelo placar de 2 a 0.

A casa alviverde será palco do show da Banda Forfun, que fará duas apresentações dois dias antes da partida. Assim, os setores norte e sul do Allianz terão sua visão parcial do gramado comprometida na maioria dos assentos. Desse modo, os valores das entradas para esses setores serão reduzidos em relação aos demais ingressos.

