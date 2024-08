No primeiro El Clásico de Endrick, Barcelona vence Real Madrid nos EUA

O primeiro El Clásico de Endrick terminou com vitória do Barcelona por 2 a 1 sobre o Real Madrid pela pré-temporada do futebol europeu. Neste sábado (3/8), o brasileiro fez seu segundo jogo como titular da equipe madridista – Militão também iniciou a partida. Mas o Barça contou com gols do atacante PauVictor, um em cada tempo, para derrotar os merengues, que descontaram com Nico Paz, revelação do clube, no MetLife Stadium.

O árbitro precisou interromper a partida logo aos 11 minutos devido à quantidade de raios ao redor do estádio. A legislação no estado de New Jersey, nos Estados Unidos, determina interrupção de eventos ao ar livre em caso de condições meteorológicas adversas em até 8km. Após uma hora e 15 minutos de paralisação, a bola voltou a rolar.

Barça em vantagem e quase o gol de Endrick

Com o Real Madrid mais no campo ofensivo, Arda Güller chegou a balançar a rede aos 23 minutos, mas o lance foi anulado pela arbitragem. Pouco depois, Endrick tentou uma caneta em Iñigo Martínez, mas o zagueiro empurrou o brasileiro no meio do campo. Aos 37′, a joia brasileira quase deixou o dele. Após receber excelente passe de Modric na meia-lua, o camisa 16 finalizou rasteiro, rente à trave. O Barcelona respondeu de forma certeira aos 41′. Após cruzamento de Valle, Lewandowski ajeitou na pequena área para Víctor, livre marcação, só escorar de cabeça: 1 a 0.