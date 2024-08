Na despedida de Éder, Criciúma leva a melhor sobre o Atlético

No Heriberto Hülse, Tigre viu seu veterano meia-atacante dar adeus aos gramados com um triunfo por 2 a 1 sobre um errático Galo

Neste sábado (3/8) Heriberto Hülse, em jogo que marcou a despedida do veterano Eder (brasileiro naturalizado italiano), o Criciúma fez excelente jogo e venceu o Atlético Mineiro por 2 a o. O jogo valeu pela 21ª rodada do Brasileiro e com os tentos do volante Higor Meritão e o zagueiro Wilker, o time segue com impressionante marca: fez gol em todos os jogos da competição. Assim, o Criciúma chega aos 24 pontos, em 12º lugar. Já o Galo, com mais este fracasso, parou nos 28 pontos, em nono lugar.

Galo melhor no primeiro tempo

O Galo teve maior posse. Porém, nos primeiros 15 minutos, foi o Criciúma que esteve mais perigoso. Bolasie, pela direita, fazia boas jogadas; Eder, entrando muito na área, estava com vontade dobrada para fazer um gol em seu último jogo como profissional. Sem Hulk, Paulinho e Vargas fizeram a dupla de ataque dos atleticanos, mas o primeiro chute de perigo foi de Arana, lateral bem adiantado, aos 15. Este lance acordou o time mineiro, que começou a apostar em chutes de fora da área para furar o bom bloqueio do time da casa.

Como também estava com dificuldade de finalização, o Criciúma também passou a assustar em chutes de longe, como um de Hermes que passou perto do gol de Matheus Mendes. E Bolasie chegou a fazer um gol, mas anulado por impedimento.