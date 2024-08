Mercado e Wanderson voltam a ser desfalques no Internacional

Zagueiro e atacante do Colorado apresentaram incômodos musculares e ficam de fora dos relacionados para o embate com o Palmeiras

Apesar da expectativa do retorno ao Internacional, Mercado e Wanderson vão seguir como desfalques. Isso porque, a dupla apresentou incômodos musculares, de acordo com comunicado do clube. Com isso, eles ficaram de fora da lista de relacionados para o próximo compromisso. Exatamente o embate com o Palmeiras, neste domingo (04), às 17h, no Beira-Rio.

O veterano defensor foi poupado em grande parte das atividades da semana. Afinal, o departamento médico programou que o zagueiro, de 37 anos, realizasse controle de carga. Principalmente pelo desgaste devido à maratona exaustiva de jogos que a equipe teve. Assim, ele prioritariamente fez trabalhos internos na academia do CT Morada dos Quero-Queros, em Alvorada.O argentino retornou ao trabalhos com o restante do grupo, na última quinta-feira (01/08). Contudo, seguirá sendo uma ausência no time de Roger Machado.