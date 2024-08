Lorena vibra com chegada do Brasil às semifinais da Olimpíada: ‘Na raça’

A Seleção Brasileira conquistou uma vitória surpreendente por 1 a 0 sobre a França, nas quartas de final da Olimpíada, neste sábado (3/8). O triunfo que garantiu a classificação para as semifinais teve alguns personagens importantes, como a atacante Gabi Portilho e a goleira Lorena.

Aliás, a arqueira é o principal destaque do Brasil no torneio. No confronto diante das donas da casa não foi diferente. Isso porque Lorena defendeu um pênalti ainda no primeiro tempo. Ela celebrou a classificação e aproveitou a oportunidade para rebater algumas críticas.