Internacional x Palmeiras: onde assistir, escalações e arbitragem

Internacional e Palmeiras se enfrentam neste domingo (4), no Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. O embate opõe duas equipes que buscam recuperação na temporada. O Colorado está na 14ª posição com 20 pontos, e o Verdão, atualmente em 3º lugar com 36. Ademais, os anfitriõesnão vencem desde 22 de junho e somam 10 partidas sem um triunfo sequer. Em crise técnica, os visitantes perderam quatro dos últimos cinco jogos.

Onde Assistir

O canal Premiere transmite o jogo ao vivo pelo sistema pay-per-view.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Como chega o Internacional

O Colorado atravessa um período de instabilidade e tem apresentado uma campanha irregular nesta temporada do campeonato brasileiro. A equipe acumula cinco derrotas e cinco empates nos últimos 10 jogos. O técnico Roger Machado contará com o retorno do zagueiro Vitão, que se recuperou de uma lesão muscular na coxa direita, e pretende fortalecer a formação inicial da equipe. Além dele, Thiago Maia, Wanderson e Lucca também estão de volta após superarem problemas físicos.