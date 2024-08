Gabi Portilho celebra classificação do Brasil e cita ‘revanche’ contra a Espanha

A camisa 18 marcou o gol da vitória contra a França, nas quartas de final. Confronto contra as espanholas, nas semifinais, será na terça-feira

Foi de Gabi Portilho o gol que levou a Seleção Brasileira para as semifinais da Olimpíada. A atacante marcou, já no segundo tempo, o tento contra a França, a seleção da casa. Após a partida, a camisa 18 comemorou a vitória da Canarinho, reforçou o pedido de torcida aos brasileiros e citou revanche contra a Espanha na próxima fase.

“Eu não estou nem acreditando ainda. É muito difícil chegar até aqui. O quanto que a gente passa dificuldade, sabe? Fiz o gol, fico muito feliz. Agradeço à Deus. Mas se não fosse a minha equipe me dando força, me motivando, a confiança do Arthur em mim, eu não estaria aqui vivendo esse momento, jogando quartas de final, e classificando para uma semifinal como zebra (risos)”, iniciou Gabi Portilho.