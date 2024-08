Fulham desiste da contratação de André, do Fluminense

Volante estava na mira do clube inglês para a temporada., mas Tricolor não quis ouvir a proposta britânica

Não será agora que o Fluminense vai perder o volante André. Segundo o jornalista inglês Jacque Talbot, do portal “FootballTransfers”, o Tricolor encerrou negociações com o Fulham pela contratação do volante.

Após semanas de negociações, o clube de Londres desistiu do negócio e abandonou as conversas com a diretoria tricolor.