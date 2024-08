Fluminense x Bahia: onde assistir, escalações e arbitragem

Fluminense e Bahia se enfrentam neste domingo (4/8), às 16h (de Brasília), no Maracanã, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. A fase dos cariocas inegavelmente é ótima na competição, com três vitórias consecutivas, que aumentaram a confiança em relação à saída da zona de rebaixamento No momento, o Flu ocupa a vice-lanterna, com 17 pontos. Um triufo, no entanto, pode deixar o clube fora do Z4. O Bahia, por sua vez, não venceu os últimos cinco jogos pelo Brasileirão e caiu para sétimo, com 32.

Onde Assistir

O canal Premiere transmite ao vivo no sistema pay-per-view.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Como chega o Fluminense

Vivendo grande fase no Brasileiro, o Fluminense, no entanto, teve sua sequência de bons resultados interrompida no meio da semana. Quinta-feira (3), o time perdeu por 3 a 2 para o Juventude, em Caxias do Sul, no jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil.