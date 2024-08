Fábio Carille fala sobre cobrança da torcida pós-empate do Santos

Santos de Carille fica no empate contra o Sport na Vila Belmiro e desperta a ira da torcida por conta do resultado

Nesta sexta-feira (2), o Santos empatou com o Sport por 1 a 1, na Vila Belmiro, em jogo válido pela 19ª rodada da Série B. Com a igualdade, o Peixe, de Fábio Carille fica com 34 pontos e permanece na liderança da Série B.

Logo depois do confronto, o técnico Fábio Carille concedeu uma coletiva de imprensa tensa e falou sobre diversos temas, entre eles, a cobrança da torcida pós duelo.