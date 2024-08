Em Seul, Bayern vence Tottenham em jogo pela pré-temporada

Duelo na Coreia do Sul termina 2 a 1 para os Bávaros. Times voltarão a se enfrenta no sábado (10/8) em Londres

Na manhã deste sábado (3/8), em Seul, no Estádio da Copa, o Bayern de Munique, em amistoso pela pré-temporada, venceu os ingleses do Tottenham por 2 a 1. Triunfo justo. Afinal, o time alemão, mesmo sem o seu artilheiro Kane (ex-Tottenham), teve maior posse (56%) e o dobro de finalizações (22 a 11). Vidovic e Goretzka marcaram para os bávaros. Pedro Porro fez o gol dos londrino.

O Bayern começou com grande pressão na saída de bola. Aos quatro minutos, depois de ter perdido uma boa chance, os jogadores pressionaram o goleiro Vicario, que saiu mal com os pés. Assim, a bola ficou para Vidovic fazer 1 a 0. Apenas no segundo tempo o placar voltou a se movimentar. Aos dez minutos, Tel fez ótima jogada pela esquerda e cruzou para conclusão de Goretzka. Mas o goleiro deu rebote e o jogador da seleção alemã colocou para dentro, 2 a 0. Aos 20, veio o tento do Tottenham, num chute de fora da área e Pedro Porro, o mais belo do jogo. Depos disso, com cada time realizando 11 substituições, o jogo caiu de ritmo.

Próximos duelos de Tottenham e Bayern

Os times voltaram a se enfententar no próximo sabándo (10/8), mas desta vez em Londres, na casa do Tottenham.