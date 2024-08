Corinthians tenta Talles Magno por empréstimo

O atacante Talles Magno está decidido a retornar ao Brasil neste momento, tendo dado o “ok” para que Corinthians e New York City iniciem as negociações para sua transferência. Este cenário é diferente do que outros clubes encontraram no passado, quando Talles Magno desejava continuar no exterior. Agora, buscando uma maior sequência de jogos, o jovem de 22 anos já está disposto a retornar ao seu país natal.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

O Corinthians está tentando viabilizar a contratação por empréstimo, a fim de não sobrecarregar financeiramente o clube, que enfrenta dificuldades econômicas. Vale lembrar que Talles custou cerca de R$ 60 milhões ao New York City em 2021 e tem contrato com o clube norte-americano até o fim de 2026.