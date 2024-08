Artur Jorge valoriza ataque do Botafogo: ‘Encontramos soluções’

Técnico vê resposta do setor ofensivo mesmo com desfalques e ressalta intensidade para buscar o triunfo a todo momento no Antônio Accioly Crédito: Jogada 10

Artur Jorge comemorou a vitória do Botafogo sobre o Atlético-GO, neste sábado, pelo Campeonato Brasileiro. Em coletiva, o treinador ressaltou o setor ofensivo, que correspondeu mesmo com desfalques. No triunfo, Luiz Henrique, Carlos Alberto, Óscar Romero e Igor Jesus, todos de ataque, balançaram as redes no Antônio Accioly. “O setor ofensivo correspondeu. Falamos do Tiquinho, do Júnior Santos, jogadores que não puderam contribuir. Mas encontramos soluções sabendo que seremos sempre mais fortes quando todos estiverem à disposição para contribuir com a equipe”, valorizou. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora O técnico ainda ressaltou que o Botafogo precisa procurar constantemente o gol do adversário para conquistar os objetivos na temporada.

“Precisamos ter muita intensidade, com um ritmo de jogo muito alto para podermos tirar proveito do que temos como ideia e missão. Ou seja, buscar o gol adversário constantemente. A forma de manter é trabalhar bem, em cima do processo do clube para ter essa capacidade de ter essa postura no campo. Sabemos que vão ter jogos em que teremos desempenhos mais capaz ou menos capaz, mas o objeto é muito em cima de ter um time, em qualquer campo e contra qualquer time, poder vencer e manter a intensidade em busca da vitória”, disse. Agora, as atenções do Botafogo se voltam para buscar a vaga nas quartas de final da Copa do Brasil. O time enfrenta o Bahia na próxima quarta-feira, na Arena Fonte Nova, em Salvador. O jogo de ida terminou empatado em 1 a 1 no Rio de Janeiro. Outros trechos E o Almada?