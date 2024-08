Yuri Alberto deve perder jogos decisivos do Corinthians no mês de agosto

O Corinthians ganhou uma dor de cabeça a mais ao perder Yuri Alberto, que precisou fazer uma cirurgia na vesícula e vai desfalcar a equipe nos próximos jogos. O Timão trabalha com um prazo de 20 a 30 dias para o retorno do seu camisa 9. Contudo, o artilheiro do Alvinegro na temporada deve perder uma sequência de decisões importantes que vai acontecer no mês de agosto.

Isso porque além do duelo de volta contra o Grêmio, pela Copa do Brasil na próxima quarta-feira (07), o Corinthians também inicia no mês de agosto um embate contra o RB Bragantino, pelas oitavas de final da Copa Sul-Americana. Assim, se confirmado o prazo de recuperação, o jogador não terá condições de atuar em nenhuma destas partidas.