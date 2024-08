Titular do Palmeiras, Caio Paulista agradece apoio de Abel Ferreira

Lateral-esquerdo Caio Paulista começa a receber oportunidades no elenco do Palmeiras com a ausência de Piquerez

Contratado no início do ano, Caio Paulista enfim começa a receber chances no time titular do Palmeiras. Diante do Vitória e Flamengo, ele atuou os 90 minutos e parece ganhar cada vez mais a confiança do técnico Abel Ferreira.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Animado com o seu momento dentro do Verdão, o jogador revelou que as conversas com Abel Ferreira foram importantes e ele se sente apto a desempenhar o seu papel dentro de campo.