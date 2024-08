Sporting x Porto: onde assistir, escalações e arbitragem

A temporada 2024/25 vai começar oficialmente no futebol português. Neste sábado (3), Sporting e Porto se enfrentam, às 16h15 (de Brasília), em partida válida pela final da Supercopa de Portugal. O duelo no Estádio Municipal de Aveiro coloca frente a frente os atuais vencedores do Campeonato Português e da Taça de Portugal na briga por mais um título nacional.

Como chega o Sporting

O Sporting vem de uma vitória convincente sobre o Athletic Bilbao por 3 a 0, que garantiu o troféu amistoso Cinco Violinos. Além disso, antes do triunfo sobre o clube do País Basco, os Leões bateram o Sevilha por 2 a 1 e empataram frente ao Saint Gilloise, da Bélgica, por 2 a 2.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

No entanto, o Sporting terá alguns desfalques para a partida deste sábado. Dessa forma, Nuno Santos e Matheus Reis serão ausências para o técnico Rúben Amorim.