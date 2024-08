São Paulo tem prazo apertado para inscrever reforços na Libertadores

O regulamento da Libertadores prevê a troca de cinco jogadores da lista de inscritos para as oitavas de final até o dia 9 de agosto. O São Paulo enfrenta o Nacional-URU pelas oitavas nos dias 15 e 22 de agosto, primeiro em Montevidéu e depois no MorumBIS.

Afinal, nomes como de Diego Costa, Iba Ly e Nikão não estão mais no elenco. Além disso, o São Paulo negocia a rescisão de contrato com o colombiano James Rodriguez. Assim, quatro vagas devem se abrir na lista de inscritos.

As negociações do São Paulo

O São Paulo tem três negociações que vem se arrastando já faz algum tempo. A novela mais longa é de Thiago Mendes. O Tricolor tem o interesse no retorno do volante, que também deseja voltar. Contudo, os brasileiros não conseguiram chegar a um acordo com o Al-Rayyan, do Catar, que faz jogo duro para liberar o atleta.

Outro meio-campista que interessa é Pol Fernández, do Boca Juniors, um pedido do técnico Luis Zubeldía. Ele tem contrato com a equipe de Buenos Aires só até dezembro, e já declarou que não irá renovar. Contudo, o clube argentino também faz jogo duro.

Já na zaga, o São Paulo estava perto de acertar com Maurício Lemos, do Atlético-MG. Mas por problemas envolvendo bases salariais, melaram o acordo. Por fim, o Tricolor ainda busca um lateral-esquerdo. O grande sonho era Alex Sandro, que deixou a Juventus, da Itália, mas o atleta deve permanecer na Europa.

