São Paulo receberá quantia com venda de Gabriel Sara para clube da Turquia: Veja valores

Meia-atacante deixa o Norwich, da Inglaterra, após duas temporadas e fecha com o Galatasaray até 2029

O São Paulo receberá cerca de R$ 15 milhões com a venda de Gabriel Sara para um clube da Turquia. O meia-atacante, criado na base de Cotia, vai sair do Norwich após duas temporadas e fechará com o Galatasaray até 2029.

Desse modo, o clube turco pagará R$ 141,2 milhões (23 milhões de euros). Contudo, ainda haverá valores por bônus e metas que podem chegar a mais R$ 18,7 milhões (3 milhões de euros) ao clube da Inglaterra.

