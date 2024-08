São Paulo acerta a rescisão de contrato com James Rodríguez

Clube e jogador trocar os últimos documentos e finalizaram o distrato. Agora, James está liberado para acertar com qualquer outra equipe. Porém, para isso, o colombiano abriu mão de aproximadamente 75% do que tinha direito de luvas do Tricolor, que vai pagar cerca de R$ 3 milhões. Além disso, o apoiador vai receber todas as verbas rescisórias previstas na legislação trabalhista.

Contratado em julho do ano passado, o colombiano não conseguiu se firmar como titular da equipe. Trabalhou sob a direção de três treinadores diferentes no Tricolor – Dorival Júnior, Thiago Carpini e Luis Zubeldía -, porém teve poucas oportunidades de se destacar. James Rodríguez participou de apenas oito jogos nesta temporada, marcando um gol.

No total, foram 22 partidas disputadas, com dois gols e quatro assistências com a camisa tricolor. Embora tenha feito parte do grupo, não entrou em campo na conquista da Copa do Brasil sob o comando de Dorival. Neste ano, com Thiago Carpini, ele não viajou com o time para Belo Horizonte na disputa da Supercopa do Brasil, onde o Tricolor venceu o Palmeiras no Mineirão.

