Santos tem bom retrospecto contra o Sport na Vila Belmiro

Peixe encara o Leão nesta sexta-feira, no Urbano Caldeira, pela 19° rodada da Série B do Campeonato Brasileiro

Afinal, em 22 jogos na história entre as equipes na Vila Belmiro, o Santos venceu 14, com seis empates e apenas duas vitórias do Sport. Além disso, são 43 gols marcados e 14 sofridos.

O Santos encara o Sport nesta sexta-feira (2/8), às 21h30, na Vila Belmiro, pela 19ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O Peixe tenta confirmar o favoritismo ao lado da sua torcida e para isso se apega no retrospecto positivo. Afinal, o Alvinegro Praiano leva grande vantagem contra o Leão, atuando em seus domínios.

A última vez que o Sport venceu na Vila Belmiro aconteceu há sete anos atrás. No Campeonato Brasileiro de 2017, o Leão venceu por 1 a 0 com gol de Osvaldo, no final da partida. A outra vitória da equipe de Recife aconteceu em 1996, desta vez, um triunfo por 2 a 1 no Urbano Caldeira.

Já a última partida entre as equipes na casa santista acabou em um 0 a 0 melancólico, em 2021. A última vitória do Santos aconteceu no Brasileirão de 2020 por 4 a 2. Marinho, Lucas Braga, Bruno Marques e Soteldo marcaram para o Peixe. Marquinhos e Leandro Barcia descontaram para o Leão.

Santos pode ter o título símbólico do 1º turno

Com essa vantagem, o Santos busca a vitória que também pode dar o título simbólico do primeiro turno da Série B. Atualmente, o Peixe é líder com 33 pontos somando 10 vitórias, 3 empates e 5 derrotas, além de 29 gols marcados e 13 sofridos. Completando o G4, Novorizontino tem 30, Mirassol e Vila Nova possuem 29 que é a mesma pontuação do América-MG em quinto lugar. O Sport está na sexta colocação com 28, mas é a única equipe que pode ultrapassar os paulistas na tabela do primeiro turno, já que ainda devem dois jogos para disputar