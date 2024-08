Santos empata com Sport e perde 100% na Vila Belmiro pela Série B

Nesta sexta-feira (2), Santos e Sport ficaram no empate por 1 a 1 , pela 19ª rodada da Série B. Os gols saíram com Guilherme pelo Peixe e Gustavo Coutinho para o Leão. Com a igualdade, o time da Baixada Santista se mantém na liderança do torneio, com 34 pontos. Os pernambucanos estão na quarta colocação, com 29 pontos.

Calendário

Na próxima jornada, o Santos encara o Paysandu, em Belém do Pará. Enquanto isso, o Sport mede forças contra o Amazonas, em Recife.