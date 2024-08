Saiba quanto Bia Souza receberá pela medalha de ouro em Paris

O Brasil está, enfim, no lugar mais alto do pódio em Paris. A judoca Bia Souza fez história nesta sexta-feira (02) e conquistou a primeira medalha de ouro nacional após superar a israelense Raz Hershko na final da categoria acima dos 78kg. Mas quanto a recordista vai receber de premiação? O Jogada 10 te responde.

Além da premiação, Bia Souza receberá um bônus de R$ 350 mil do Comitê Olímpico Brasileiro pela primeira colocação no Judô. O COB garante uma bonificação em dinheiro para os atletas que vão ao pódio nas Olimpíadas de Paris, mas os valores variam de acordo com as modalidades. Houve um aumento de 40% em relação aos Jogos de Tóquio, em 2020.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Em caso de ouro, como ocorreu com Bia Souza, no judô, a premiação é de R$ 350 mil. Já a medalha de prata equivale a R$ 210 mil, enquanto o bronze garante R$ 140 mil aos competidores.