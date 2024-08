Roma anuncia a contratação do artilheiro do Campeonato Espanhol

A Roma anunciou, nesta sexta-feira (2), a contratação do atacante Artem Dovbyk, que foi artilheiro do último Campeonato Espanhol pelo Girona. Os Giallorossi não informaram o valor pago ao clube catalão pela transferência do atacante, de 27 anos.

A imprensa italiana, contudo, afirma que a negociação pode chegar a 38,5 milhões de euros (cerca de R$ 236 milhões). O contrato do ucraniano com a Roma será válido até junho de 2029. Ao mesmo tempo, ele chega para substituir o belga Lukaku, que não renovou contrato e retornou ao Chelsea.

O Girona foi a grande sensação do Campeonato Espanhol na última temporada. Afinal, terminou a competição na terceira colocação, com 81 pontos, atrás apenas do campeão Real Madrid e do Barcelona, e à frente do Atlético de Madrid. Assim, garantiu pela primeira vez na sua história uma vaga na Liga dos Campeões. O grande destaque foi justamente Dovbyk, que anotou 24 gols em 36 partidas, além de ter contribuído com oito assistências.