Presidente do Flamengo abre o jogo sobre renovação de Gabigol

Rodolfo Landim afirma que precisa tratar do tema com olhos de gestor e não com a paixão dos torcedores para tentar renovar com atacante Crédito: Jogada 10

Questionado por ainda não ter renovado o contrato de Gabigol, Rodolfo Landim, presidente do Flamengo, não poupou palavras para falar sobre o assunto. Nesta sexta-feira (02), em uma churrascaria no Rio de Janeiro, o mandatário reconheceu história do jogador, mas disse que a queda de rendimento dificultou a negociação. “A gente fez uma pesquisa para verificar quem era o maior ídolo da história do Flamengo. O Zico ganhou, e o Gabigol ficou em segundo lugar. Para essa nova geração e talvez para pessoas que não viram o Zico jogar, ele é o maior ídolo. Dizer para mim que ele foi importante para a história do clube, vocês estão pregando isso para convertido (risos). Não adianta, estou convicto disso. Qual é o problema? Cara, como gestor, sua tomada de decisão é em cima da perspectiva que você vai ter”, iniciou Landim. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora “A gente estava negociando com ele, e o grande problema no qual a gente esbarrou é que no ano de 2023 o desempenho técnico dele foi muito inferior aos anos anteriores. E ele queria um contrato de cinco anos com o Flamengo”, completou.

Queda de rendimento dificulta renovação Landim disse que entende as criticas por parte da torcida pela ainda não renovação de Gabigol. No entanto, ele ressaltou que os títulos não entram em questão para permanência de um jogador com queda de rendimento e alto salário. “O problema é que a responsabilidade é minha, e eu vou lá assinar um contrato com o Gabigol de cinco anos com ele tendo um desempenho muito inferior ao que ele teve nos primeiros anos de Flamengo? Nessa hora eu sei que a gente mexe com o lado da idolatria do jogador, mas não é o torcedor que faz as contas do clube, não é ele que tem que pagar o salário no fim do ano. Sei que isso gera um desgaste muito grande para o administrador, mas, cara, sinto muito. Eu não estou sentado naquela cadeira para tomar decisão em cima de gratidão que tenho por ninguém”, concluiu.