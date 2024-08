Palmeiras terá capacidade reduzida no Allianz contra o Flamengo

Estádio do Verdão receberá dois shows dias depois do embate e terá um setor do local fechado no embate da Copa do Brasil Crédito: Jogada 10

O Palmeiras não terá capacidade máxima para o duelo de volta contra o Flamengo pela Copa do Brasil, na próxima quarta-feira (7), às 20h. O Allianz Parque receberá shows dias após a partida e terá uma estrutura de palco já montada no Gol Norte. Assim, o estádio não poderá contar com 100% do público. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora No dia 9 de agosto está marcado um show da banda Forfun, e no dia 10 de agosto um show do cantor Ney Matogrosso. Para poder contar com o estádio, o Verdão decidiu fechar o Gol Norte, como já fez em ocasiões parecidas. O Palmeiras entende que não pode ficar sem o Allianz Parque em um momento tão crucial na temporada. Além disso, a equipe precisa reverter um placar negativo de 2 a 0 contra o Flamengo.