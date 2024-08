Novidades no treino e embarque: saiba programação do Flamengo nesta sexta-feira

O Flamengo não teve descanso depois de superar o Palmeiras pelas oitavas de final da Copa do Brasil. Com calendário estreito e jogadores à disposição do Departamento Médico, Tite ‘convocou’ uma dupla do Sub-20 para integrar as atividades da equipe antes do embarque da delegação para São Paulo.

A equipe de Tite se reapresentou no Ninho do Urubu às 09h desta sexta-feira, com treino marcado para as 10h. Na sequência, conforme apuração do Jogada 10, a delegação embarca à capital paulista às 17h15 para o jogo contra o São Paulo, pela 21ª rodada do Brasileirão.

O treino desta sexta-feira (02), além de ser o último antes do jogo pelo Brasileirão, também será crucial para saber as chances de Bruno Henrique ir a partida. As atividades vão elucidar as reais condições de jogo do camisa 27, que se recupera de uma lesão no tornozelo.