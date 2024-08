Nonato sofre torção no tornozelo e deve desfalcar o Fluminense no domingo

Volante sentiu aos 41 do primeiro tempo no duelo com o Juventude, pela Copa do Brasil, e deixou o gramado no intervalo

O Fluminense deve ter um desfalque importante no duelo com o Bahia, no domingo (7), no Maracanã, pela 21ª rodada do Brasileirão. Afinal, Nonato, que foi titular pela primeira vez desde que retornou ao clube, sofreu uma torção no tornozelo esquerdo no revés para o Juventude por 3 a 2, pela Copa do Brasil. A informação é do portal “ge”.

Aos 41 minutos do primeiro tempo, o jogador deixou o campo de maca e sinalizou à comissão que tentaria seguir em campo, no sacrifício. No entanto, o jogador não conseguiu seguir em campo e não retornou à partida depois do intervalo. Na ocasião, o técnico Mano Menezes colocou o jovem Felipe Andrade, como substituto.