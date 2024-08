Mauricio reencontra o Internacional como jogador do Palmeiras

No próximo domingo (4), o Palmeiras encara o Internacional, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. Um dos personagens do confronto é o meia Mauricio, que defendia o Colorado e atualmente é do Verdão.

Para deixar o reencontro mais apimentado, o jogador estava no Inter até o fim de junho, quando topou o desafio de vestir as cores do Verdão e trabalhar com Abel Ferreira. Por falar no comandante, ele foi um dos mais entusiastas na contratação de Mauricio, que até o momento, busca a sua adaptação ao Palmeiras.