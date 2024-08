Manchester United x Liverpool: escalações e onde assistir

Clássico inglês movimenta período de amistosos na pré-temporada do futebol europeu

Gigantes do futebol inglês se enfrentam em clássico na pré-temporada do futebol europeu. Manchester United e Liverpool medem forças, neste sábado (3), às 20h30 (de Brasília), em partida amistosa de preparação das equipes para 2024/25. A bola rola no Williams-Brice Stadium, em Columbia, nos Estados Unidos.

Como chega o Manchester United

Em mais uma reconstrução no elenco, os Red Devils, novamente, enfrentam problemas de lesão. Isto porque Leny Yoro, uma das principais contratações do clube nesta janela de transferências, teve uma fratura no metatarso e deve ficar afastado dos gramados até novembro. Assim, o jovem zagueiro se junta a Hojlund na lista de desfalques por motivo de lesão.

Além disso, a dupla de ataque Rashford e Antony sentiram dores na vitória sobre o Betis, no último amistoso da equipe, e viram dúvidas para o técnico Erik ten Hag.