Mãe de Gabriel Medina desabafa sobre os anos sem contato: “Luto”

“Eu viro leoa quando falam do meu filho. Eu sou brava. Mas tenho aquela coisa de: ‘Eu não vou brigar com ninguém por causa dele’. Porque eu acho que as pessoas que destilam venenos são aquelas pessoas que preparam o copo de veneno para você, mas elas mesmo que que tomam. Você só compartilha e derrama sobre os outros do que você está cheio. Às vezes, eu fico com raiva, eu tenho vontade de falar, mas eu reflito, falo com Deus. Vou contar até um segredo: Às vezes, na internet, eu escrevo tudo que eu quero falar, faço o textão. Quando acabo, apago tudo, bloqueio a pessoa, apago, pronto. Não quero entrar nessa vibe, mas, pelo menos, desabafei”, disse.