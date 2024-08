Internacional e Betis, da Espanha, discutem detalhes por Vitão

O Internacional e o Betis, da Espanha, aumentaram as conversas sobre a possível transferência do zagueiro Vitão para o futebol da Europa. Os clubes devem fechar o acordo ainda neste final de semana.

Desse modo, fica faltando apenas o acerto em relação ao tipo de pagamento, e isso é justamente separando a concretização do negócio. O estafe de Vitão, aliás, afirma que a situação é enrolada; contudo, o Internacional analisa a questão e não vê o assunto como encaminhado. A notícia é do portal “ge”.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Todavia, a proposta do Betis por Vitão é de 8 milhões de euros (R$ 50 milhões pela cotação atual), com 6 milhões de euros (R$ 37,5 milhões) para o clube gaúcho. O Colorado tem 80% dos direitos econômicos do zagueiro e permanecerá com 20% de uma futura negociação.