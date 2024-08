Fulham faz proposta ao Manchester United por McTominay

Além do interesse dos londrinos, jogador escocês também está na mira de clubes da Turquia

O Fulham fez uma proposta de 23,5 milhões de euros (R$ 145 milhões) por Scott McTominay, jogador escocês do Manchester United, nesta sexta-feira (2). Além do clube londrino, o Fenerbahçe, time turco comandado por José Mourinho, e o Galatasaray também, da Turquia, estão interessados no jogador.

De acordo com informações da ‘BBC’, é provável que o Manchester United rejeite essa oferta do Fulham, uma vez que o clube quer receber 30 milhões de euros (R$ 185 milhões) para liberar McTominay, cujo contrato termina no próximo ano.

Além disso, Erik Ten Hag, técnico do Manchester United, elogiou o desempenho de McTominay ao ser questionado sobre o futuro do jogador de 27 anos e deu a entender que conta com o jogador para a temporada 2024/25.