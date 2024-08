Fluminense terá retorno de titulares contra o Bahia

Thiago Silva é um dos cinco jogadores que devem voltar à escalação inicial após a derrota para o Juventude, com time misto

Após poupar alguns de seus titulares no jogo contra o Juventude, na última quinta-feira (1º), o Fluminense vive a expectativa de voltar a utilizá-los no próximo compromisso. Samuel Xavier, Thiago Silva, André, Ganso e Arias são os jogadores em questão.

A tendência é, assim, que eles sejam titulares contra o Bahia, no domingo (4), em jogo válido pela 21ª rodada do Brasileirão. Em 19º, o Flu precisa vencer o duelo, que ocorrerá no Maracanã, às 16h (de Brasília).

