Fluminense busca a contratação do atacante Emiliano Gomez

Tricolor abre negociação pelo atacante uruguaio, que é vice-artilheiro do Campeonato Uruguaio e procura atender pedido de Mano Menezes

O Fluminense tem mais uma negociação em curso nesta janela de transferências. O Tricolor enviou uma proposta oficial pelo atacante Emiliano Gomez, de 22 anos, que atua no Boston River, do Uruguai. O clube quer tê-lo em definitivo e aguarda a resposta. A informação é do ‘ge’.

O técnico Mano Menezes deseja um jogador de frente que atue com mais mobilidade, atacando por dentro e pelos lados. A procura não é por um centroavante de ofício, um “9 clássico”, mas por um nome que se adapte bem a parcerias com quem já está no elenco.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Emiliano é o vice-artilheiro do Campeonato Uruguaio, com 10 gols, em 19 partidas. Ele atua mais pelo lado esquerdo, mas também atuou de centroavante e de segundo atacante.