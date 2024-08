Flamengo faz pagamento pelo terreno do Gasômetro

O terreno do Gasômetro é do Flamengo! Após vencer a disputa do leilão público pelo local, o clube carioca já realizou o pagamento de R$ 138 milhões. A informação é do próprio Rubro-Negro, que noticiou o feito em suas redes sociais.

“O Clube de Regatas do Flamengo informa que, nos termos do Edital LP-SMCG nº 001/2024, após a publicação do resultado final que declarou o clube vencedor do leilão, realizou o pagamento do valor total de R$ 138.195.000,00 ao Município do Rio de Janeiro. O Município do Rio de Janeiro já providenciou o depósito em juízo, nos autos do processo de desapropriação”, publicou o Flamengo.