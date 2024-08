Figueirense e Botafogo-PB fazem o jogão da rodada da Série C

Paraibanos lideram e estão com a vaga às 4ªs encaminhada; catarinenses entraram no G8 e precisam vencer para não saírem da zona de classificação

Neste sábado (3/8) tem início a 16ª rodada da Série C do Brasileiro. Um dos jogos envolve um time em situação delicada para a classificação à segunda fase o Figueirense. Com 21 pontos, está em oitavo lugar, a última posição que dá vaga à próxima fase. Mas tem na sua cola o Tombense, com os mesmos 21 pontos, além o Remo, com 19. Por isso é essencial um bom resultado neste sábado. Mas a parada será dura: o time visita, em João Pessoa, o atual líder, Botafogo-PB, que tem 32 pontos.

O Figueira venceu apenas um jogo dos últimos cinco. Mas o lado bom foi que este triunfo ocorreu na rodada passada, diante do Remo, o que fez o time voltar ao G8. Assim, a motivação para um bom resultado diante o melhor time da competição, mesmo fora de casa, é grande.

“Será um jogo duro, como foram todos os demais durante a competição. Mas, confiamos em nosso potencial e vamos buscar um bom resultado fora de casa”, comentou o volante JP Iseppe.