Diego Gonçalves celebra gol e vantagem do Juventude na Copa do Brasil

Em seu segundo jogo pelo Ju, atacante balaçou as redes pela primeira vez no novo clube. Atacante projeta duelo diante do Corinthians Crédito: Jogada 10

Diego Gonçalves começou muito bem a sua trajetória com a camisa do Juventude. Após estrear no último fim de semana, o atacante anotou seu primeiro gol pela equipe de Caxias na vitória por 3 a 2 sobre o Fluminense, no jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil, na última quinta (1º). Diego, que entrou no segundo tempo do duelo, ressaltou não só a importância de seu primeiro gol, como também o resultado dentro de casa, que dá vantagem ao time jaconero.