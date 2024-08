Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez fazem ‘passeio ostentação’

Jogador e influenciadora deram uma volta no Rolls Royce de R$ 4 milhões do português e exibiram acessórios luxuosos

Nas imagens, o casal aparece com joias de luxo, entre relógios, anéis e bolsa. Além disso, eles também mostraram um passeio por Madri dentro do carro da marca inglesa. O veículo, inclusive, foi um presente dado pela influenciadora para o astro português em 2022. O modelo é personalizado com as iniciais do casal e uma chuteira no capô, em homenagem à carreira de CR7.

Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez aproveitaram mais um dia de férias do português com um passeio de puro luxo. Em registros publicados pela influenciadora, o português e a argentina aparecem dentro de um Rolls Royce de R$ 4 milhões, além de ostentarem acessórios de valor.

Além do ‘momento ostentação’, os registros também contam com fotos na casa deles na capital espanhola. Imagens de uma refeição, dos filhos Mateo e Eva e de um exercício do casal fazem parte da publicação feita no perfil de Georgina no Instagram.

Cristiano Ronaldo e Georgina em alta nas redes sociais

Cristiano Ronaldo e Georgina vêm compartilhando nas redes sociais às atividades enquanto desfrutam do período de férias do português. Imagens em família aproveitando praias e momentos em casa estão entre os principais destaques. Outro ponto é a forma física do português, que segue mantendo a boa forma mesmo aos 39 anos e antes dos trabalhos de pré-temporada.

O português também aproveita o período para expandir seus negócios já pensando na aposentadoria. O astro do Al-Ittihad adquiriu uma parte de uma empresa espanhola que atua no mercado de fabricação de porcelana e cerâmicas.