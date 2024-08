Criciúma x Atlético: onde assistir, escalações e arbitragem

Equipes fazem confronto, neste sábado, às 20h, no Heriberto Hülse pela 21ª rodada do Brasileirão

Criciúma e Atlético-MG fazem duelo neste sábado (3/8), às 20h (horário de Brasília), no Estádio Heriberto Hülse, em Santa Catarina, em jogo válido pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto opõe o Tigre, que ocupa a 12ª posição, com 21 pontos, e o Galo, atual 9º colocado, com 28 pontos.

Criciúma tem apenas uma vitória em cinco jogos, enquanto o Atlético-MG possui uma invencibilidade de quatro partidas. No retrospecto geral, as duas equipes já se enfrentaram 22 vezes na história – com 10 vitórias do Tigre, sete empates e cinco vitórias do Galo. Nos últimos encontros, o empate foi o resultado mais comum – quatro empates em sete partidas.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Onde assistir

A partida entre Criciúma e Atlético terá transmissão do Premiere.